Kumpulan Ucapan Selamat Hari Kartini 21 April 2021 dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini 21 April 2021 diperingati sebagai Hari Kartini.

Ada beragam cara untuk turut memperingati hari bersejarah bagi emansipasi kaum perempuan di Indonesia tersebut.

Yang paling sederhana, Anda bisa turut membagikan ucapan selamat Hari Kartini di media sosial.

Atau, Anda juga bisa mengirimkan kata-kata selamat Hari Kartini ini ke perempuan-perempuan hebat di sekitar Anda.

berikut ini adalah kumpulan ucapan Hari Kartini:

1. Thanks for helping us until this time, because if there is no woman like you, I think I can not be the one who like now. Happy Kartini's Day.

(Terima kasih telah menolong kami sampai sekarang. Karena jika tidak tidak ada wanita seperti kamu, Aku pikir aku tidak akan menjadi seseorang seperti sekarang. Selamat Hari Kartini)

2. Happy Kartini Day for all students in Indonesia. Achieve your dream and always act positively. Always have Spirit to chase your ambistions.

(Selamat Hari Kartini untuk semua siswa di Indonesia. Capailah impianmu dan selalu bertindak positif. Selalu memiliki semangat untuk mengejar ambisimu).

3. Happy Kartini Day for you and Hope you always be the better women for Indonesia. Make sweet our the homeland . Do not be the one who weak and still feel comfortable with discrimination.