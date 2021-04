Hasil Indonesian Idol 2021 Babak Grand Final Diumumkan Pekan Depan, Rimar atau Mark yang Juara?

TRIBUNJABAR.ID - Hasil Indonesian Idol babak Grand Final akan diumumkan pada pekan depan, Senin 26 April 2021. Rimar atau Mark yang akan jadi juara?

Tadi malam, Senin 19 April 2021, dua peserta, yakni Rimar dan Mark, sudah tampil di babak Grand Final Indonesian Idol 2021.

Tak hanya kedua peserta tersebut, babak Grand Final ini juga dimeriahkan oleh penampilan Slank, Afgan, dan Marion Jola.

Penampilan Slank membuka Indonesian Idol tadi malam.

Band yang digawangi Kaka dkk ini membawakan lagu I Miss You but I Hate You dan Ku Tak Bisa.

Selanjutnya, Slank pun tampil bersama dengan Mark.

Mereka berkolaborasi membawakan lagu Anyer 10 Maret.

Berikutnya, giliram Rimar yang tampil menyanyi bersama Slank.

Lagu yang dibawakan oleh mereka adalah Terlalu Manis.

Penampilan berlanjut ke Marion Jola.