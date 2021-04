Muncul Isu Sule dengan Model Majalah Dewasa Tisya Erni, Kini Nathalie Holscher Menangis

TRIBUNJABAR.ID - Unggahan Nathalie Holscher membuat heboh. Apalagi dalam foto yang dibagikan di Instagram Story itu, ia terlihat menangis.

Nathalie Holscher tidak menjelaskan masalah yang sedang dideritanya.

Ia hanya membagikan foto saat menangis dengan tulisan 'kuat'.

Kemudian, Nathalie Holscher juga menuliskan yang menyatakan dirinya sudah muak.

"Enough is enough, I'm done!" tulisnya.

Tidak hanya itu, Nathalie Holscher juga menhapus fotonya dengan Sule dari Instagram secara tiba-tiba.

Sebelum masalah ini muncul ke publik, Sule dikaitkan dengan model majalah dewasa Tisya Erni.

Tisya tidak mengungkap secara langsung sosok yang pernah mendekatinya adalah Sule, komedian terkenal.

Meski begitu terlihat nama Sule dalam tangkapan layar percakapan yang di Instagram.

Tisya menceritakan perlakuan manis yang didapatkannya dari Sule.