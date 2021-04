Jelang PSS vs Persib, Beruntungnya Maung Punya Si Mr Right Man on The Right Place, Sudah Buat 3 Gol

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nama Frets Butuan menjadi sorotan di kalangan bobotoh Persib Bandung dalam turnamen pramusim Piala Menpora sejauh ini.

Menjalani lima laga sejak fase grup, Frets Butuan sudah menyumbangkan tiga gol.

Ia kini menjadi pencetak gol terbanyak sementara Persib di Piala Menpora.

Frets mengungguli penyerang Persib lainnya seperti Wander Luiz dan Ezra Walian yang masing-masing mencetak gol.

Frets pun pantas mendapat julukan Si Mister Right Man on The Right Place.

Ini karena dua dari tiga golnya merupakan buah kejeliannya menempatkan posisi.

Gol ke gawang Bali United di fase grup bermula dari kemelut di depan gawang lawan. Bola lalu menghampiri Frets Butuan yang langsung melancarkan tendangan ke gawang yang kosong.

Ia mencetak gol di menit-menit akhir untuk memaksakan kedudukan menjadi 1-1.

Hal tersebut terulang di leg pertama semifinal ketika Persib Bandung menjamu PSS Sleman.

Di menit 90+2 Persib melancarkan serangan balik cepat.