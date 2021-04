Atta Halilintar Gerah Dituduh Pamer Harta, Jet Pribadi Sampai Tas Aurel Dibahas, Balasannya Menohok

TRIBUNJABAR.ID - Suami Aurel Hermansyah, Atta Halilintar tampak gerah mendapatkan tudingan sebagai artis pamer harta dan kemewahan.

Youtuber kondang itu balik memberikan balasan menohok atas berbagai tudingan itu.

Kini, Atta Halilintar menyalurkan emosinya melalui postingan di Instagram.

Ia tampak menanggapi kritikan keras padanya dan Aurel tentang bulan madu ke Bali menggunakan jet pribadi.

Selain itu, ia juga menanggapi kritikan keras tentang tas Hermes Aurel yang bernilai fantastis.

Tanggapan ini disampaikan Atta Halilintar melalui postingan panjang lebar di Instagram pada Kamis (15/4/2021).

Berikut ini isi curahan hatinya.

"WHY ALWAYS ME!!? Pamer!? nyenggol istri saya?!

100 Video perjalanan cintaku menuju Halal menuju hubungan yang di redhoi Allah. disaat banyak pasangan berpisah.

banyak yang menunda2 pernikahan.

yang dibahas 1 Video naik jet untuk honeymoon bahagiain istri