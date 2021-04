Live Streaming Indonesian Idol Road to Grand Final, Ini Lagu yang akan Dibawakan Mark, Rimar & Anggi

TRIBUNJABAR.ID - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol kembali tayang di RCTI pada Senin (12/4/2021) pukul 21.00 WIB.

Peserta Indonesian Idol tersisa tiga orang.

Mereka memperebutkan posisi juara 1 Indonesian Idol.

Rimar, Anggi, dan Mark akan menghadirkan penampilan spektakuler.

Sebelum grand final, mereka akan melewati babak road to grand final.

Berdasarkan Instagram Indonesian Idol, berikut ini bocoran lagu yang akan dinyanyikan ketiga peserta Indonesian Idol.

Baca juga: Fans Indonesian Idol Ngeluh Top 3 Tak Tayang, Mark-Rimar-Anggi Buka Suara, Ini Jadwal Barunya

Baca juga: Indonesian Idol Road to Big 3, Lyodra, Tiara dan Ziva Tampil Spesial, Nyanyikan On the Ground - Rose

- Rimar: And I Am Telling You I'm Not Going

- Anggi: When We Were Young

- Mark: Lately