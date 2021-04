Daftar Ucapan Selamat Paskah 2021, Kata-kata Menyentuh Cocok Buat Orang Terdekat, Kirim via WhatsApp

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan ucapan Paskah 2021 yang bisa dibagikan untuk orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan sahabat.

Tahun ini Paskah diperingati pada Minggu 4 April 2021. Ada berbagai cara untuk merayakan Paskah 2021.

Meski masih berada di tengah pandemi, umat Kristiani yang merayakannya masih bisa saling berkirim pesan mengucapkan selamat Paskah.

Adapun ucapan Paskah ini dapat dikirimkan ke orang-orang terdekat melalui berbagai cara, misalnya mengirimkan melalui pesan WhatsApp atau SMS.

Atau, Anda juga bisa membagikan ucapannya di media sosial.

Dihimpun Tribunjabar.id dari berbagai sumber, inilah kumpulan ucapan Paskah 2021 dalam Bahasa Inggris.

1. “Happy easter day and happy Sunday."

2. “May this Easter day bring love, joy, and peace to you and your family. May the beauty of God, the Son, and the Holy Spirit warm your home.”

3. “The save life is so blessing with us. Happy easter day"

4. “Water is so precious for people who live in desert. Time is so precious for Japanese. You are so precious because you can’t bought by anything. Happy easter day."