Nisfu Syaban 28 Maret 2021, Adakah Doa yang Dibaca di Malam Nisfu Syaban? Berikut Penjelasannya

TRIBUNJABAR.ID - Malam Nisfu Syaban 1442 H tinggal menghitung hari.

Berdasarkan kalender hijriyah, Malam Nisfu Syaban 1442 H tahun ini jatuh pada Minggu 28 Maret 2021.

Artinya umat muslim juga tak lama lagi akan menyambut bulan suci Ramadhan 1442 H.

Lalu, adakah doa yang dibaca di Malam Nisfu Syaban tersebut?

Pada Malam Nisfu Syaban sebagian umat muslim mengamalkan memperbanyak doa.

Meski sebenarnya tak ada doa khusus yang dianjurkan Rasulullah SAW, umat muslim menyadur doa Malam Nisfu Syaban dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya al-Mushannaf.

Malam Nisfu Syaban mereka yakini sebagai malam pengampunan dosa.

Hal itu diyakini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Tsa’labah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

“Apabila sampai malam Nishfu Sya’ban, maka Allah melihat kepada para hamba-Nya di lalu mengampuni orang-orang yang beriman.” (Hadis Hasan: HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman (V/359, no. 3551) dan Ibnu Abi ‘Ashim (no. 523),dari Abu Tsa’labah al-Khusyani Radhiyallahu anhu. Lihat Shahiihul Jaami’ (no. 771))