Setelah Amanda, Kini Glenca Chysara 'Elsa' Juga Nyanyi OST Ikatan Cinta, Bikin Netizen Merinding

TRIBUNJABAR.ID - Setelah dinyanyikan Amanda Manopo pemeran Andin, kini lagu OST sinetron Ikatan Cinta - Tanpa Batas Waktu juga dinyanyikan Glenca Chysara yang merupakan pemeran Elsa.

Lagu cover Tanpa Batas Waktu yang dinyanyikan pemeran Elsa diunggah di channel YouTube Ade Nurulianto pada Selasa (23/3/2021).

Hingga tulisan ini dibuat, video tersebut sudah ditonton sebanyak 75 ribu kali dan akan terus bertambah.

Sementara itu, untuk MV atau video musiknya, diunggah di channel YouTube Glenca Chysara.

Sampai tulisan ini dibuat, Rabu (24/3/2021) pagi, MV tersebut sudah ditonton sebanyak 224 ribu kali.

Melalui postingan di akun Instagram-nya, Glenca mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang menonton videonya.

Glenca mengatakan, video musik itu adalah hadiah spesial darinya kepada penggemar.

Ia juga mengatakan, tahun ini akan ada kejutan baru lagi selain video musik Tanpa Batas Waktu.

"Alhamdulillah, Thanks so much yang udh dengerin #GlencaTBW dan nonton MVnya. This is only the beginning for many more surprises coming this year!"