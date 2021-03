Tampil lebih segar dengan berlimpah fitur! New Mazda CX-9 AWD dan New Mazda CX-5 - GT

PT Eurokars Motor Indonesia (PT. EMI) sebagai distributor resmi merek Mazda di Indonesia, memperkenalkan penambahan fitur dan penyegaran terbaru bagi SUV paling mewah dalam jajaran produk Mazda, New Mazda CX-9 AWD

Jakarta, 9 Maret 2021 – PT Eurokars Motor Indonesia (PT. EMI) sebagai distributor resmi merek Mazda di Indonesia, memperkenalkan penambahan fitur dan penyegaran terbaru bagi SUV paling mewah dalam jajaran produk Mazda, New Mazda CX-9 AWD. Tak hanya satu, dalam kesempatan ini PT EMI juga sekaligus memperkenalkan penyegaran pada produk SUV terlarisnya yaitu New Mazda CX-5 type GT dengan beberapa tambahan fitur dan penyegaran terbaru.

“Meski pandemik Covid-19 belum usai, kami tetap berkomitmen untuk terus memberikan produk terbaik bagi konsumen Mazda di Indonesia,” ujar Ricky Thio, Managing Director PT EMI. “Setelah diluncurkan di tahun 2018 dan mendapatkan tambahan varian pada tahun 2020 lalu, New Mazda CX-9 terus mendapatkan sambutan luar biasa dari konsumen otomotif Indonesia. Untuk itu kami kembali melakukan penyegaran dan menambahkan fitur terkini pada New Mazda CX-9 AWD sebagai SUV termewah Mazda di Indonesia.” tambahnya.

New Mazda CX-9 di Indonesia saat ini dijual dalam dua pilihan sistem penggerak, yaitu 2WD (front wheel drive) dan All-Wheel Drive (AWD). Pada penyegaran terbaru kali ini, kedua varian New Mazda CX-9 AWD tersebut mendapatkan tambahan fitur berupa paddle shift sebagai fitur standar, wireless smartphone charger dan sistem koneksi nirkabel Apple CarPlay.

Khusus untuk varian New Mazda CX-9 AWD mendapatkan beberapa penyegaran untuk penampilannya, yaitu grill dengan warna dan desain baru, memberikan kesan kemewahan yang premium, velg dengan desain dan warna baru, terlihat lebih cerah, dan penggunaan tailpipe yang lebih besar di bagian belakang. Sementara di dalam kabinnya, kini New Mazda CX-9 mendapatkan perubahan desain di bagian samping jok, dan beberapa sentuhan baru pada bagian panel interior.

Kenyamanan di dalam kabin New Mazda CX-9 juga diberikan oleh lapisan Nappa Leather berwarna Brown pada keseluruhan bagian jok serta penggunaan Real Wood Panel pada beberapa bagian interior, yang mempertegas sentuhan kemewahan di dalam kabin New Mazda CX-9. Semuanya itu masih ditambah dengan sistem audio premium BOSE® dengan 12 buah speaker, lengkap dengan surround sound system Centerpoint 2® dan ambient noise compensation AudioPilot 2® yang sudah dapat terintegrasi dengan smartphone.

New Mazda CX-9 AWD maupun 2WD menggunakan mesin bensin 2,5 liter dengan imbuhan turbocharger di balik kap mesinnya, Teknologi Mesin SKYACTIV-G 2.5T ini menyuguhkan performa istimewa untuk berkendara sehari-hari. Dipadu dengan transmisi pintar dan canggih SKYACTIV-DRIVE 6 percepatan. Sebagaimana varian 2WD, dalam kondisi normal, sistem penggerak New Mazda CX-9 AWD akan meneruskan 100% tenaganya pada roda depan. Namun saat terjadi selip, secara otomatis sistem AWD akan membagi tenaga ke roda belakang secara simultan sesuai dengan traksi yang dibutuhkan.

Soal pengendaliannya, sebagaimana model Mazda lainnya, New Mazda CX-9 ini juga telah mendapatkan fitur G-Vectoring Control Plus atau GVC+ yang menyuguhkan kemampuan terbaiknya untuk membantu pengendaraan di berbagai kondisi jalan. Hal ini juga terkait dengan jaminan keselamatan bagi pengguna New Mazda CX-9 yang sesuai dengan filosofi Mazda Proactive Safety yang terangkum dalam paket teknologi canggih pada i-ACTIVSENSE.

Fitur-fitur keselamatan tersebut antara lain mulai dari sistem pengereman ABS, EBD dan Brake Assist (BA), Dynamic Stability Control dan Traction Control, Hill Launch Assist (HLA) dan Emergency Stop Signal (ESS). Termasuk juga fitur keselamatan pasif berupa 6 titik airbag, ISOFIX dan juga struktur rangka kuat SKYACTIV-BODY. Selain itu masih ada pula Adaptive Front-lighting System (AFS), Blind Sport Monitoring (BSM) dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Smart City Brake Support (SCBS) dan Driver Attention Alert (DAA).

New Mazda CX-9 ini dibanderol dengan harga Rp 869.900.000,- (OTR Jakarta) untuk varian 2WD dan Rp 998.800.000,- untuk varian AWD. Semua harga adalah on the road (OTR) DKI Jakarta.