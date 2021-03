Dikirimi Meme Jenaka Soal Uang Hadiah Dewa Kipas dan GM Irene, Begini Respons Levy GothamChess

TRIBUNJABAR.ID - Pertandingan Dewa Kipas vs Irene Sukandar yang sudah selesai digelar Senin (22/3/2021) menyisakan beberapa hal menarik, satu di antaranya adalah respons GothamChess terhadap meme yang beredar.

Ya, setelah pertandingan Dadang Subur pemilik akun Dewa Kipas dengan Grand Master Wanita (GMw) Irene selesai, banyak netizen yang membuat meme.

Sejumlah meme yang jenaka itu bahkan turut diunggah di akun-akun media sosial dengan jumlah followers banyak.

Bahkan, ada juga netizen yang membalas cuitan akun Twitter Levy Rozman atau @GothamChess dengan meme tersebut.

Awalnya, GothamChess membuat postingan ia akan segera membuka kembali channel YouTube-nya untuk penonton dari Indonesia.

Baca juga: Siapa Irene Sukandar yang Kalahkan Dewa Kipas? Kiprah di Dunia Catur Tidak Main-main, Ini Faktanya

Sebelumnya, setelah polemik pertandingan catur daring antara dirinya dan Dewa Kipas, GothamChess memang menutup channel YouTube-nya dari penonton Indonesia.

Kini, ia berjanji akan membuka lagi lantaran semua permasalahannya sudah sampai pada titik terang.

"Dear Indonesia

"This has been a fun journey, but now it has come to an end. You can believe the truth or hide from it.

"I’ll reopen my YouTube channel soon. Feel free to enjoy my videos so you can beat your friends at chess.