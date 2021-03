Jadwal Piala Menpora 2021 Live Indosiar, Persija vs PSM Makassar dan Persib Bandung vs Madura United

TRIBUNJABAR.ID - Piala Menpora 2021 hari kedua akan bergulir hari Senin (22/3/2021), sore dan malam ini.

Berikut Jadwal Piala Menpora 2021 Pekan 1 dan tayang via Live Streaming Indosiar serta siaran langsung Indosiar, Senin (22/3/2021) ada Bhayangkara Solo FC vs Borneo FC dan Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Pada Selasa (23/3/2021) besok ada Derby Jatim Persebaya Surabaya vs Persik Kediri dan Madura United vs PS Sleman via Live Streaming TV Online Indosiar.

Duel Persija Jakarta vs PSM Makassar menjadi salah satu pertandingan panas pada pekan pertama Piala Menpora 2021 selain partai Persebaya vs Persik dan Madura United vs PS Sleman yang tayang via Live Streaming Indosiar maupun Siaran Langsung Indosiar.

Laga Persib Bandung vs Bali United akan dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakartaka, selaku tuan rumah Grup D pada Rabu (24/3/2021) pukul 18.15 WIB dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar. Pun juga laga Persija vs PSM, Derby Jatim antara Persebaya vs Persik.

Bintang Bali United, Hariono, dipastikan akan menjadi sorotan pada laga Piala Menpora 2021 tersebut.

Sebab, Hariono untuk pertama kalinya akan berhadapan dengan tim yang pernah dia bela selama 11 tahun, Persib Bandung.

Hariono memilih pindah ke Bali United setelah kontraknya tidak diperpanjang Persib Bandung pada akhir 2019.

Pemain berjuluk 'gelandang pengangkut air' Hariono, mantan Persib Bandung, kini resmi berkostum merah Bali United. (Twitter/Bali United)

Setelah pindah ke Bali United, Hariono belum mendapat kesempatan menghadapi Persib mengingat kompetisi musim 2020 dihentikan akibat pandemi virus corona.

Laga syarat gengsi pada pekan pertama Piala Menpora 2021 lainnya adalah Persija Jakarta vs PSM Makassar.