Ivan Gunawan Bongkar Tipe Wanita dan Kisah Cinta dengan Ayu Ting-Ting, Kesal Dianggap Settingan 

TRIBUNJABAR.ID - Selama ini, belum banyak yang tahu kisah cinta designer kondang Ivan Gunawan.

Bahkan tipe wanita ideal bagi pria yang akrab disapa Igun itu pun hampir jarang tersorot.

Baru-baru ini, Ivan Gunawan mengungkapkan tipe wanita idealnya itu adalah sosok wanita yang mungil.

Saat disinggung wanita mungil itu adalah Ayu Ting Ting, Igun langsung membenarkan bahwa ia menyukainya.

Meski sempat dirumorkan memiliki hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting, tak jarang orang menganggapnya settingan.

Kini di hadapan Boy William, Ivan Gunawan mengungkapkan konfirmasi kebenaran hubunganya dengan biduan tersebut.

Tak ayal, Igun bahkan menceritakan kisah cintanya yang sebenarnya dengan Ayu Ting Ting.

Diceritakan Igun, hubungannya dengan Ayu Ting Ting memang sering tak menentu.

“Jadi hubungan gua dengan Ayu Ting Ting itu on off on off,” ungkap Ivan Gunawan, dikutip dari tayangan video di kanal Youtube Boy William (20/3/2021).

Igun bahkan membongkar dirinya pernah berciuman dengan penyanyi dangdut tersebut.