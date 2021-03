Turun Harga Berkat Insentif Pajak PPnBM 0 Persen, Ini Daftar Mobil Baru di Bawah Rp 200 Juta

TRIBUNJABAR.ID - Berkat insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor 0 persen, harga mobil baru sejumlah varian menjadi lebih murah mulai Maret 2021 ini.

Bahkan, kini banyak mobil non low cost green car (LCGC) yang harga barunya di bawah Rp 200 juta.

Sebelum ada insentif pajak, mobil-mobil tersebut dikenai tarif PPnBM 10 persen.

Harga mobil pun turun karena diskon potonagn harga yang diberikan sejumlah dealer.

Kebijakan yang menurunkan harga jual mobil baru tersebut berlaku hingga Mei 2021.

Dlansir dari Kontan.co.id, selanjutnya, harga mobil baru akan kembali dievaluasi karena insentif pajak PPnBM juga berubah. Pada Juni-Agustus 2021, insentif pajak PPnBM sebesar 50 persen dan September-Desember 2021 25 persen.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang pada Kepmenperin No 169 Tahun 2021, hampir rata-rata MPV murah mendapatkan insentif pajak PPnBM 0 persen. Walhasil, harga mobil baru MPV murah pun turun hingga di bawah Rp 200 juta.

Baca juga: Merasa Ditipu, Oknum Polisi Tembak Teman Kencan, Korban Luka Tembak di Pelipis

Merujuk pemberitaan Kompas.com, penurunan harga mobil MPV murah pada Maret 2021 jumlahnya lumayan karena berdasarkan data yang dikeluarkan agen tunggal pemegang merek ( ATPM), kisarannya rata-rata di atas Rp 10 juta.

Contoh seperti MPV sejuta umat Toyota Avanza, harga turun hingga Rp 13 jutaan. Lalu harga mobil baru lalu Wuling Confero turun sebesar Rp 11,5 juta, Suzuki Rp 13 juta, dan Daihatsu mencapai Rp 14,750 juta.

Diberitakan Kompas.com, Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International - Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso mengatakan, penurunan harga on the road mobil baru di Jakarta dampak PPnBM belum termasuk dengan adanya diskon yang juga akan digelontorkan pada bulan ini.

"Penurunannya untuk Daihatsu Xenia itu mulai dari Rp 12,2 juta sampai Rp 14,750 juta, tapi itu belum termasuk dengan diskon yang akan diberikan untuk masing-masing model di Maret ini," kata Hendrayadi kepada Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Persib Bandung Ulang Tahun Hari Ini, Catat Jadwal Acaranya, Akan Ada Penampilan Guest Star?

Berikut daftar harga mobil baru di bawah Rp 200 jutaan setelah ada insentif pajak PPnBM 0 persen dan diskon diler:

Harga mobil Daihatsu

Harga mobil baru Xenia X MT 1.3 STD dengan insentif pajak PPnBM 0 persen turun dari Rp 196.750.000 menjadi Rp 184.000.000

Harga mobil baru Xenia X MT 1.3 DLX dengan insentif pajak PPnBM 0 persen turun dari Rp 208.700.000 menjadi Rp 196.000.000

Harga mobil baru Xenia X AT 1.3 ST dengan insentif pajak PPnBM 0 persen turun dari Rp 207.650.000 menjadi Rp 194.000.000

Harga mobil baru Xenia R MT 1.3 STD dengan insentif pajak PPnBM 0 persen turun dari Rp 208.150.000 menjadi Rp 195.100.000

Sebagai catatan, daftar harga mobil di atas dihitung adalah on the road Jakarta. Harga mobil bisa berbeda dengan diler lain karena perbedaan kebijakan marketing masing-masing diler.

Artikel ini Telah Tayang di Kontan.co.id dengan judul Ini daftar mobil baru harga di bawah Rp 200 juta berkat insentif pajak PPnBM 0 persen