Pengakuan Mengejutkan Melaney Ricardo, Ia Datangi Konsuler Pernikahan, Sebut Rumah Tangga Bermasalah

TRIBUNJABAR.ID - Melaney Ricardo membuat pengakuan mengejutkan, ternyata ia sempat mendatangi konsuler pernikahan untuk berkonsultasi soal pernikahannya dengan Tyson.

Menurut Melaney, sudah bertahun-tahun sebenarnya suaminya, Tyson mengajaknya untuk datang ke konsuler pernikahan.

Kendati demikian, ia tak pernah mau karena ia tak mau membagikan masalah yang dialami ke orang lain.

Pada akhirnya Melaney menyadari, berbagi masalah yang dialami dengan orang yang tepat bisa menjadi bentuk investasi atas pernikahannya.

"Jadi hari ini saya memutuskan, for the first time (untuk pertama kali), saya mengiyakan ajakan suami saya untuk datang ke konsuler pernikahan."

"Apakah rumah tangga kami bermasalah? Ya. Apakah setiap saat? Enggak juga. Banyak bahagianya? Yes. Tapi siapa sih rumah tangga yang enggak ada masalahnya kan," ujarnya, dikutip TribunJabar.id dari tayangan video di channel YouTube seleb oncam news, Sabtu (13/3/2021).

Lebih lanjut Melaney menjelaskan, ia dan Tyson berusaha menyelaraskan perbedaan budaya.

Menurutnya, untuk bisa mewujudkan pernikahan yang real dan bahagia, bukan perkara mudah.

"Dua-duanya harus bekerja keras. Ya ini usaha kami, berbicara dengan konsuler," katanya.

Melaney mengakui, ia dan Tyson dibesarkan dalam kultur yang berbeda.