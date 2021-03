Scottish Fold, Kucing Berwajah Burung Hantu yang Disukai Para Artis seperti Nagita Slavina

Scottish Fold adalah jenis kucing yang tengah disukai. Beberapa artis, seperti Pevita Pearce dan Nagita Slavina pun memelihara kucing ini.

Nagita Slavina pernah berpose bersama kucing Scottish Fold di akun Instagram @nagitaslavina_1717.

Artis lainnya, Pevita Pearce pun berfoto bersama kucing peliharaannya di akun Instagramnya.

"Sejauh yang saya tahu Giselle dan Rafi ahmad, Rina Nose juga memiliki kucing Scottish impor.

"Namun saya tidak terlalu mengetahui detailnya," kata Nia Allamanda (35), lewat WhatsApp, Kamis (6/3/2021).

Nia adalah pemilik Allamand Cattery di Taman Kopo Indah, Bandung.

Scottish Fold merupakan ras kucing yang berasal dari Skotlandia.

Kucing ini memiliki keunikan pada telinganya, yakni telinganya melipat.

Ras ini sering disebut kucing berwajah burung hantu atau kucing coupari.

Namun karena keunikannya, kata Nia, Scottish Fold tidak diakui oleh FIFe (Fédération Internationale Féline) di Eropa dan GCFF (The Governing Council of the Cat Fancy).