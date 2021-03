Saling Bertukar Peran, Sandrinna Michelle dan Rey Bong Banjir Pujian

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - “Hallo selamat sore SCTV Fevers”, sapa langsung Giorgino Abraham, Yasmin Napper, Sandrinna Michelle, Rey Bong, Zoe Jackson, Cinta Brian, Rangga Azof, Haico Van Der Vekken dengan kompak dari lokasi shooting masing-masing sinetron yang diperankan.

Lebih dari 50 ribu viewers sudah menyaksikan Meet and Greet Sinetron SCTV All Stars (6/03/2021).

Para pemeran utama dari empat sinetron unggulan SCTV yakni “Dari Jendela SMP”, “Buku Harian Seorang Istri”, “Love Story The Series”, dan “Samudra Cinta” secara istimewa sore ini di Meet and Greet Sinetron SCTV All Stars hadir bersama dan sekaligus menerima tantangan untuk saling bertukar peran.

Tantangan pertama diberikan langsung kepada Giorgino Abraham dan Yasmin Napper yang harus memerankan karakter Wulan dan Joko yang sebelumnya diperankan oleh Sandrinna Michelle dan Rey Bong dalam sinetron “Dari Jendela SMP”.

“Aku sudah siap banget!”, tegas Giorgino Abraham yang langsung menerima tantangan.

Giorgino Abraham dan Yasmin Napper langsung menjawab tantangan dengan melakoni adegan ketika Joko dan Wulan saling berebut minuman.

“Berhasil banget sih ini mungkin nanti Joko kalau sudah dewasa seperti ini”, tukas Rey Bong yang menilai langsung adegan Yasmin Napper dan Giorgino Abraham.

Sandrina Michelle juga memberikan penilaian yang sama untuk Yasmin Napper. “Bagus banget tadi chemistry-nya dan karakter Wulan yang manja, pura-pura galak tapi sebenarnya kangen”, ungkap Sandrinna.

Penilaian serupa pun diungkapkan pemain sinetron lainnya yang menilai Giorgino Abraham dan Yasmin Napper berhasil memainkan peran Joko dan Wulan versi dewasa.

“Karakter Joko sudah sangat terbentuk dengan baik oleh Rey Bong dan pasti membutuhkan waktu lebih lama. Itu lah tantangannya sebagai aktor harus dapat membawakan karakter yang melekat di pemirsa”, ujar Giorgino Abraham.