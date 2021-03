Blak-blakan Anang Hermansyah, Ungkap Kondisinya Saat Ashanty & Anak Kena Covid: Demi Allah Aku Down

Anang Hermansyah ternyata sempat mengalami down lantaran istrinya, Ashanty, dan anak-anaknya, Aurel, Azriel, dan Arsy kena Covid-19.

Hal itu dikatakan Anang kepada sahabatnya, Ari Lasso.

Anang berujar, dirinya sebenarnya adalah orang yang selalu berpikiran positif.

Bahkan, saat anak dan istrinya positif Covid-19, ia masih sempat bercanda dan masih bisa tersenyum.

"Karena setiap aku punya problem punya apa aku ngambil sisi positifnya. Karena kalau ngambil sisi negatif pasti down, dan itu tambah kacau," ujarnya.

"(Tapi sempat) aku down. Istri. Tiga anakku, kena. Aku down. Demi Allah aku down," kata Anang lagi.

Meski anak dan istrinya dinyatakan positif, Anang justru tetap dinyatakan negatif dari Covid setelah menjalani beberapa kali tes.

Padahal, Anang sempat berkontak erat dengan anak-anaknya.

Sore hari sebelum keluarganya diperiksa, Anang peluk-pelukan dengan Arsy.

Kemudian, Anang juga sempat menggunakan vape yang sama dengan Azriel.

"Aku sama Azriel sehari sebelumnya. Berarti kan hari Minggu tuh. Itu aku seharian sama dia di mobil, dia nyetir."