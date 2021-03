Spesifikasi Realme Narzo 30A di Indonesia, Andalkan Chipset MediaTek Helio G85

TRIBUNJABAR.ID - Smartphone atau ponsel terbaru Realme Narzo 30A resmi meluncur di Indonesia, Rabu (3/3/2021).

Datang sebagai the best value entry-level gaming smartphone, Realme Narzo 30A dijual dengan harga Rp 1.790.000 untuk varian RAM 4GB/64GB.

Besaran tersebut merupakan harga spesial di Early-bird Sale pada 3 Maret 2021 pukul 20.00 WIB di Shopee, akulaku, dan realme.com/id.

Setelah program tersebut, Narzo 30A akan dijual seharga Rp 1.899.000.

"realme narzo 30A dengan prosesor bertenaga Helio G85 dan mega baterai 6000mAh siap mendobrak pasar seharga Rp 1.799.000 sebagai The Best Value Entry-Level Gaming Smartphone!" tulis akun Instagram @realmeindonesia dalam keterangan unggahannya.

Lantas bagaimana spesifikasinya?

Realme Narzo 30A dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh.

Telah didukung pengisian daya cepat 18W.

Dikutip dari realme.com, Narzo 30A hadir dengan dimensi 164.5 x 75.9 x 9.8 mm dan bobot 207 gram.

Layar yang digunakan yakni IPS 6,5 inci resolusi 720p+ dengan refresh rate 60Hz.