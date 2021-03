Hasil AS Roma vs AC Milan 1-2, Rossoneri Kembali ke Jalur Kemenangan

Ante Rebic melepaskan tendangan berbuah gol ke gawang AS Roma, Minggu (28/2/2021). AC Milan menang 2-1 atas AS Roma di pertandingan ini.

TRIBUNJABAR.ID, ROMA - AC Milan kembali ke jalur kemenangan setelah menaklukkan tuan rumah AS Roma 2-1 di Stadion Olimpico, Minggu (28/1/2021) atau Senin pagi waktu Indonesia.

Kedua gol kemenangan AC Milan dipersembahkan Franck Kessie dan Ante Rebic.

Franck Kessie membuka skor di laga AS Roma vs AC Milan itu via titik penalti di menit 40.

AS Roma membalas di menit 50 hasil sepakan Jordan Veretout.

Namun, Ante Rebic mengembalikan keunggulan AC Milan di menit 58 lewat sepakan kaki kirinya.

Gol Ante Rebic ini merupakan gol pertama AC Milan dari open play dalam 4 laga terakhir.

Alexis Saelemakers yang menyodorkan assist, yang kemudian disambut putaran badan oleh Rebic sebelum melepaskaan tendangan silang ke tiang jauh..

Jalannya Pertandingan

Terhampar di Stadion Olimpico, baik AC Milan dan AS Roma menerapkan permainan yang sama, yakni menyerang.

Namun lini serang kedua tim mengalami ketumpulan dan gagal mencetak gol.