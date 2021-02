Semakin Mewah, Warna Prestige Silver Kini Hadir Pada Varian All New NMAX 155 Connected/ABS

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta – PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. resmi merilis warna Prestige Silver untuk varian tertinggi All New NMAX 155 Connected/ABS pada Senin, 22 Februari 2021. Kehadiran warna baru ini tentunya akan semakin memperkaya pilihan warna bagi konsumen selain Maxi Signature Black dan Matte Blue yang telah lebih dulu tersedia.

Warna Prestige Silver sendiri merupakan warna spesial yang dikembangkan secara khusus oleh Yamaha agar dapat mengekspos secara maksimal lekukan body motor sehingga terlihat lebih mewah dan elegan. Warna ini sudah diaplikasikan di beberapa produk terbaru Yamaha seperti Lexi S, All New Aerox 155 Connected/ABS, All New NMAX 155 Standard Upgrade serta GEAR 125 S Version.

“Sejak diperkenalkan pertama kali warna Prestige Silver telah mendapatkan respon yang luar biasa di tengah masyarakat. Hal ini mendorong Yamaha untuk memperluas pengaplikasian warna tersebut di produk-produk unggulan seperti pada varian All New NMAX 155 Connected/ABS. Kami optimis warna ini akan semakin dicintai konsumen kedepannya dan dapat menjadi trend setter seperti halnya warna Maxi Signature Black saat ini,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager of Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Selain menghadirkan warna baru Prestige Silver di varian All New NMAX 155 Connected/ABS, Yamaha turut memberikan penyegaran pada warna Maxi Signature Black yang kini tampil semakin maskulin dan berkelas. Baik warna hitam pada body dan warna emas pada velg roda kini dibuat sedikit lebih glossy atau mengkilap. Sangat cocok digunakan bagi mereka yang ingin berkendara dengan tampilan penuh gaya.

Yamaha Nmax STD Angle HITAM (Istimewa)

All New NMAX 155 Connected/ABS sendiri merupakan motor matik premium terbaik dikelasnya. Hadir dengan beragam pembaruan di berbagai sektor baik secara desain, fitur maupun performa yang membuatnya berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi yaitu Bike of The Year 2020 versi Tabloid Otomotif dan Motorcycle of The Year 2020 versi GridOto.com.

Lampiran Spesifikasi Motor

MAXI Feature

All New NMAX 155 Connected/ABS telah dilengkapi dengan fitur Y-Connect yang memudahkan pengendara dalam mendapatkan informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi, rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi, sampai dengan fitur Revs Dashboard yang menarik bagi pengguna.

Aplikasi Y-Connect juga memiliki fitur Rank yang menghibur bagi konsumen dalam menikmati aktivitas berkendaranya. Karena mereka dapat saling berkompetisi dengan sesama pengguna CCU model (motor Yamaha yang memiliki fitur Y-Connect) dalam hal jarak tempuh maupun poin eco riding.

Motor ini juga dilengkapi dengan fitur unggulan lainnya seperti Smart Key System dengan Immobilizer dan Answer Back System sehingga mudah mencari posisi parkir motor, Electric Power Socket untuk mengisi daya batre smartphone pengendara dan Handle Bar Switch Control yang berfungsi memudahkan anda memilih tampilan informasi dan pengaturan pada speedometer (tombol pengatur berada di handle sebelah kiri).