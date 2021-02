2 Tahun Lalu, Nissa Sabyan Ucap 'Aku Padamu' Pada Pria yang Suka Pergoki Tidur di Kelas, Bukan Ayus

TRIBUNJABAR.ID - Dua tahun lalu, Nissa Sabyan yang kini sedang jadi sorotan, pernah mengucapkan "aku padamu" pada sosok laki-laki yang sangat bekesan di hidupnya.

Sosok laki-laki itu bukan Ayus Sabyan yang kini sedang menjadi omongan karena dikaitkan dengan isu selingkuh Nissa Sabyan.

Laki-laki yang sangat berkesan sampai-sampai Nissa Sabyan mengucapkan banyak terimakasih dan 'aku padamu' adalah Pak Salamet.

Baca juga: Viral Foto Orang Bergandengan Tangan, Akun @ayus.sabyannofficial Hilang, Berkaitan dengan Nissa?

Baca juga: Lawaknya Ariel NOAH Geser Isu Nissa Sabyan Jadi Pelakor, Trending Youtube Melucu di Depan Sule

Baca juga: Apa Sih Gelay? Kreativitas Nissa Sabyan? Atau Berlebihan? Ini Kata Pakar Linguistik Forensik UPI

Pak Slamet adalah seorang guru yang mendidikanya saat masih SMKN 56 Jakarta.

Nissa Sabyan mengabadikan pertemuan dengan guru-gurunya, ada Pak Slamet, dan teman-temannya pada 28 Mei 2019 di akun Instagramnya.

Dalam foto itu, Nissa Sabyan berfoto dengan teman-teman dan para gurunya, termasuk Pak Slamet Riyadi.

"Terimakasih ini kejutan banget sih,dan untuk pak slamet thank u so much aku padamu pak skrg aku udh gatidur di kelas lagi ko paling di panggung @slamet3335

untuk Bu intan tenang pokonya nanti klo ketemu rok nissa udh se telapak kaki bu, jadi kalo mau ke kantin udh berani lewat ruang BK @intan.sariswara

Setiap pertemuan pasti ada kesan, begitu bukan?

Thanks for time.

Dari unggahan ini, ketahun jika Nissa Sabyan saat masih SMK sering tidur di kelas.

Di uanggahan yang lain Nissa Sabyan juga menceritakan sosok Pak Slamet Riyadi.

Dia adalah guru paling seru di SMKN 56 Jakarta.

Menurutnya, cara Pak Slamet Riyadi mengajar sangat menyenangkan dan tidak membuat bosan.

Sebab, Pak Slamet Riyadi sangat pandai melucu saat mengajar di kelas.

"Yang paling seru lagi nih, beliau org yg friendly banget sama murid2 nya , ga pernah sungkan atau gengsi untuk ikut nimbrung makan di kantin bareng murid2 , ngobrol bareng2 sambil makan dan ga jaim sm sekali," tulisnya.