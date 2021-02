Senasib dengan Novia, Fitri Tersingkir dari Indonesian Idol Top 8, Komen Novia Pun Jadi Sorotan

TRIBUNJABAR.ID - Perjalanan Fitri di Indonesian Idol 2021 harus terhenti di babak spektakuler Show Top 8, senasib dengan Novia Bachmid pada musim lalu tahun 2020.

Tersingkirnya Fitri Novianti membuat penggemar mengingat sosok Novia yang dianggap memiliki kesamaan.

Para penggemar masih ingat kontroversi tereleminasinya Novia yang dapat lima standing ovation, tapi justru harus pulang karena vote rendah.

Begitu pula dengan Fitri. Ia menjadi kontestan yang tereliminasi, meskipun penampilannya menuai pujian.

Hingga Selasa (23/2/2021), nama Fitri pun masih menjadi sorotan. Ia dianggap sebagai Novia jilid 2.

Selain sempat trending di Twitter, Fitri juga menjadi perbincangan penggemar di lapak Indonesian Idol di Instagram.

Penggemar menganggap momen penentuan kontestan yang tereliminasi dan kontestan yang lolos sangat menegangkan.

Di antara para penggemar atau Idol lovers, ternyata ada komentar dari Novia Bachmid.

Novia yang banyak dibicarakan senasib dengan Fitri pun turut memberikan tanggapan.

"Whatttttt Fitriiii? semangat terus ya, and welcome to top 8 gang and to the real world," katanya.