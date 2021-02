Gojek Peringati Hari Peduli Sampah Nasional Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Gojek super app terdepan di Asia Tenggara, kembali mempertegas komitmen GoGreener dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan hidup, dengan mendorong budaya sadar lingkungan melalui Program Sahabat Sekolah 3.0, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.

Komitmen ini juga diwujudkan dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Kota Bandung, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung hari ini, Senin (22/2/2021), di TPS Terpadu Babakan Sari

“Sebagai bagian dari warga Kota Bandung, Gojek memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga lingkungan hidup di Kota Bandung. Salah satu permasalahan yang mengganggu lingkungan dan kenyamanan warga adalah limbah sampah. Di Hari Peduli Sampah Nasional ini, Gojek mengajak generasi muda untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan dan dukungan Bandung bersih melalui Program Sahabat Sekolah yang telah diselenggarakan oleh Gojek sejak tahun 2019. Salah satu materi yang disampaikan adalah program KANG PISMAN atau pengelolaan limbah sampah kepada lebih dari 35.000 siswa sekolah menengah pertama dan atas di Bandung Raya,” ujar Becquini Akbar, Head Regional Strategy Gojek, Region Central West Java.

Becquini menambahkan, sebagai bentuk apresiasi kepada para siswa yang memiliki kontribusi paling besar dalam menjaga kebersihan lingkungan, Gojek juga memfasilitasi pemberian beasiswa International Award for Young People dari The Duke of Edinburgh’s Award, dan bisa mendapatkan kesempatan memperoleh emas dari sampah yang dikumpulkan menggunakan mekanisme PD Kebersihan.

Untuk menambah semangat para siswa untuk ikut serta menjaga kebersihan kotanya, Gojek juga memberikan kesempatan bagi para siswa di Bandung untuk temu kangen siswa secara daring di ajang Pensi Seru Bareng Bintang (PSBB).

Caranya mudah, para siswa cukup mengikuti misi mengumpulkan sampah dan mendapatkan tambahan 10 poin untuk setiap 10 kilogram sampah plastik yang dikumpulkan.

Sekolah yang memiliki jumlah akumulasi poin terbesar dari siswanya akan dibuatkan pentas seni (pensi) secara daring dengan penampilan khusus penyanyi idola muda seperti Ardhito Pramono, Tiara Effendy, Hool A Hoop, Bisma Karisma, Mikha Angelo, dan IndahKus.

Tentang Program Gojek Sahabat Sekolah & Pengelolaan Limbah Sampah Plastik

Sahabat sekolah adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Gojek dan dijalankan pertama kali pada tahun 2019.

Program ini digagas dengan semangat untuk bersama-sama memecahkan masalah sosial yang ada di Kota Bandung, yaitu sampah, sekaligus wujud dukungan Gojek pada Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 17/2012 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik yang ditindaklanjuti melalui program Pemerintah Kota yaitu Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) Sampah plastik.