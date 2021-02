Tanggapi Billboard Pria yang Ngaku Mantannya, Amanda Manopo Minta Klarifikasi, Beri Waktu 1X24 Jam

TRIBUNJABAR.ID - Baru-baru ini, viral aksi seorang pria berkumis yang memajang fotonya di billboard di kawasan Kota Bandung.

Yang menarik perhatian, dalam foto di billboard tersebut, pria tersebut mengaku sebagai mantan pemain sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo.

Pria berkumis tipis tersebut meminta dukungan untuk bisa balikan dengan Amanda Manopo.

Dilansir dari Tribunstyle.com, Amanda Manopo akhirnya menanggapi aksi pria berkumis yang memajang fotonya di billboard tersebut.

Melansir dari postingan di feed Instagram-nya Kamis, (18/2/2021), Amanda Manopo awalnya berada di dalam mobil dan bersiap pergi.

"Hai guys ini aku mau on the way ke suatu tempat di mana banyak banget yang nge-dm aku atau nge-tag di Insta story, katanya ada satu billboard yang masang foto aku sama cowok" ujar Amanda Manopo dalam video.

Selanjutnya, Amanda Manopo mengatakan bersiap menuju lokasi billboard tersebut dipasang.

"Nah sekarang aku lagi mau menuju ke sana sih buat ngecek, semoga ketemu ya" tukasnya.

Tidak berselang lama, video menunjukkan Amanda Manopo berada di kawasan tempat billboard itu dipasang.

"Oh ini toh billboard-nya, yah kenapa ya, nama Instagram @bayusetia1, bacanya satu atau one sih, aduh bingung deh" kata Amanda Manopo bingung.