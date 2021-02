Dilepas Persib Bandung, Fabiano Unggah Ini Instagram, Langsung Dibalas Para Pemain

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung, Fabiano Beltrame menyampaikan salam perpisahannya di akun Instagram pribadinya.

Pemain naturalisasi asal Brasil ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Persib dan juga bobotoh.

"Hatur nuhun pisan @Persib. Obrigado untuk semuanya," tulis Fabiano di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Satu Tahun Kompetisi Sepak Bola Terhenti Akibat Pandemi Covid-19, Supardi Nasir; Sedih,

Baca juga: Persib Langsung Cari Pemain untuk Gantikan Fabiano Beltrame dan Zulham, Siapa? Ini Kata Bos Persib

Pesan ini langsung direspons oleh bobotoh dalam kolom komentar unggahan tersebut.

Selain itu, rekan-rekannya di Persib pun mengucapkan salam perpisahan kepada pemilik nomor punggung 15 itu.

"Alle the best for you bro," tulis Nick Kuipers.

"Papito. Sehat dan sukses terus papa," tulis Frets Butuan.

"Sukses selalu papa," tulis Abdul Aziz.

"The best to you bro," tulis Omid Nazari.