Paras Bule Putri Raisa & Hamish Daud Diungkap, Raisa Pamer Potret Zalina saat Genap Berusia 2 Tahun

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya, sekian lama tak memperlihatkan paras cantik buat hatinya, Raisa pamer foto Zalina.

Raisa membagikan potret gemas Zalina Raine Wyllie saat ulang tahun ke-2.

Tak hanya, paras bule putri Hamish Daud itu pun langsung jadi sorotan.

Kebahagiaan tengah dirasakan keluarga Raisa dan Hamish Daud.

Pasalnya, Zalina Raine Wyllie tengah berulang tahun yang ke-2.

Putri semata wayang Raisa dan Hamish Daud baru saja bertambah usia pada Jumat, 12 Februari 2021 lalu.

Di hari spesial putrinya tersebut, Raisa pun membagikan potretnya bersama Zalina.

Itu terungkap dari unggahan terbaru di laman Instagram pribadi Raisa.

Istri Hamish Daud mengunggah potretnya tengah menggendong Zalina.

The days are long, but the years are short.