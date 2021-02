Kata-kata Kutipan, Puisi, dan Pantun untuk Ucapan Valentine 14 Februari 2021, Kirim ke Pasangan

TRIBUNJABAR.ID - Hari Valentine atau hari kasih sayang 14 Februari 2021 tiba, Anda bisa mengirimkan ucapan Valentine ke orang tersayang.

Agar berbeda, Anda bisa mengirimkan ucapan Valentine berupa kutipan, pantun, hingga puisi.

Ucapan-ucapan Valentine tersebut dapat dibagikan melalui media sosial atau dikirimkan melalui pesan WhatsApp atau WA.

Dihimpun TribunJabar.id dari berbagai sumber seperti Banjarmasin Post, Tokopedia, hingga Redaksicepat.com, berikut ini adalah kumpulan ucapannya:

Kutipan

1. All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name. (Andre Breton)

Semua hidupku, hatiku merindukan sesuatu yang tak bisa aku sebutkan. (Andre Breton)

2. And I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you. (The Chaos of Stars)

Dan aku memilihmu, di seratus kehidupan, di seratus dunia, di kenyataan versi apapun, aku akan menemukanmu dan memilihmu. (The Chaos of Stars)

3. If you have only one smile in you give it to the people you love. (Maya Angelou)