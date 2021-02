Nikmati Spot Foto dan Promo Menarik Saat Long Weekend Imlek dan Valentine di Trans Studio Bandung

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki libur long weekend Imlek dan valentine, Anda bisa merayakannya bersama keluarga dan pasangan.

Meskipun terasa berbeda, suasana libur long weekend ini memang tak seperti keadaan normal karena masih dalam keadaan pandemi.

Satu tempat wisata di Bandung yang sering menjadi tujuan berlibur adalah Trans Studio Bandung.

Head of Marcom Trans Studio Bandung, Triya Filia Santi, mengatakan di bulan Februari ini, Trans Studio Bandung mengusung tema Love Is In The Sky.

"Tema ini kami hadirkan dalam rangkaian foto spot unik dan juga aneka penawaran menarik berupa paket bermain yang ditujukan bagi keluarga atau pun pasangan," ujar Triya, Jumat (12/2/2021)

Ia mengatakan, spot foto terbaru yang dihadirkan begitu estetis dan unik yang tentunya instagrammable.

Spot foto ini menghadirkan suasana romantis yang cocok untuk tempat berfoto bersama pasangan ataupun keluarga.

Berikut ini spot foto menarik yang bisa Anda temukan di Trans Studio Bandung:

1. Forever Love Magic Ball dan Secret Garden Hanging Sensing Ball