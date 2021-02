Daftar Ucapan Tahun Baru Imlek Bahasa Mandarin, Ada Arti Gong Xi Fat Cai: Bukan 'Selamat Tahun Baru'

TRIBUNJABAR.ID - Pada Tahun Baru Imlek 2572 yang jatuh pada 12 Februari 2021 ini, Anda dapat mengirimkan ucapan selamat dalam bahasa Mandarin.

Adapun kata-kata ucapan selamat Tahun Baru Imlek bahasa Mandarin ini dapat dikirimkan melalui chat WA (WhatsApp), Telegram, ataupun caption IG (Instagram) ke orang-orang terdekat.

Dihimpun TribunJabar.id dari TribunJogja.com, berikut ini adalah daftar ucapan selamat Tahun Baru Imlek dalam bahasa Mandarin lengkap dengan terjemahannya.

Simak juga arti sebenarnya dari Gong Xi Fat Cai yang ternyata bukan berarti "selamat tahun baru".

Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek

1. 吉星高照

Jíxīng gāo zhào

Fortune will smile on you

Keberuntungan akan berpihak padamu

2. 心想事成!