Fitur Favorit di All New NMAX 155 Connected/ABS Ini Dinilai Mirip Kaya Moge

TRIBUNJABAR.ID Jakarta – Perubahan total yang dilakukan pada All New NMAX 155 Connected/ ABS menghadirkan beragam fitur fungsional dan teknologi terbaru yang semakin dapat mendukung aktivitas berkendara. Bahkan ada beberapa fitur yang dinilai oleh konsumen menyerupai fitur yang terdapat pada motor berkapasitas mesin besar atau ‘Moge’.

Dhenny Oktaviandi (43) salah seorang konsumen All New NMAX 155 Connected/ ABS mengatakan dirinya terkesan dengan peningkatan yang terdapat pada generasi terbaru NMAX. Khususnya dengan hadirnya fitur Y-Connect yang dapat menghubungkan motor dengan smartphone pengendara melalui perangkat Communication Control Unit (CCU) yang ada di dashboard speedometer.

Ketika smartphone terknoneksi ke CCU melalui aplikasi Y-Connect, pengguna dapat mengakses beragam informasi terkait data berkendara dan kondisi sepeda motor melalui fitur layanan yang tersedia pada aplikasi.

Seperti rekomendasi perawatan oli dan aki, konsumsi BBM, lokasi parkir terakhir saat tehubung dengan aplikasi, notifikasi malfungsi, notifikiasi telfon dan pesan masuk, revs dashboard hingga fitur rank yang menghibur.

Selain Y-Connect, menurut Dhenny fitur lain yang menyerupai moge pada All New NMAX 155 Connected/ ABS adalah Traction Control System (TCS) yang berfungsi menjaga traksi roda agar tidak selip saat berkaselerasi di permukaan jalan yang basah, licin atau berpasir. Fitur ini memang umum diaplikasikan pada motor-motor berkapasitas mesin besar.

Menu Button (Istimewa)

Tidak hanya itu, keberadaan Smart Key System (SKS) yang merupakan sistem kunci tanpa anak kunci dan Handle Bar Switch Control yang berfungsi merubah tampilan informasi pada speedometer secara praktis melalui tombol yang terletak di sisi kiri stang, juga dinilai Dhenny merupakan salah satu fitur yang kerap di jumpai pada moge.

“Salah satu alasan saya beli All New NMAX yang varian paling tinggi karena memang fitur-fiturnya luar biasa. Bisa dibilang motor matik dengan fitur paling lengkap dan ter-update di kelas 155cc. Bahkan ada fitur-fitur khas moge yang bisa dijumpai di motor. Seperti Y-Connect yang bisa tersambung ke HP, TCS, Keyless (SKS) dan tombol menu untuk ganti display speedometer. Dimensi body besar dengan fitur lengkap kaya gitu bikin All New NMAX punya tampilan moge look banget,” ungkapnya.

All New NMAX 155 saat ini hadir dalam tiga versi pilihan, yaitu versi Standard ditawarkan seharga Rp 29.750.000, versi Standard Upgrade (Connected version) seharga Rp 31.000.000 dan versi Connected/ABS seharga Rp 33.750.000. Seluruhnya merupakan harga OTR Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/