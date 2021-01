Hari Valentine Segera Datang, Ini Rekonendari Ucapan Romantis Buat Pasangan, Kirim pada 14 Februari

TRIBUNJABAR.ID - Sebentar lagi Hari Valentine akan tiba pada 14 Februari 2021. Sudah menyiapkan kata-kata romantis buat pasangan?

Tahun ini, hari Valentine 14 Februari pun masih dirayakan di tengah pandemi.

Karena itu, cara merayakan hari Valentine pun harus beradaptasi karena kita tak diperbolehkan untuk berkerumun dan sering-sering bepergian.

Jadi, bagi Anda yang memang sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan pasangan, bisa merayakan hari kasih sayang tersebut secara virtual.

Selain itu, Anda juga dapat berkirim ucapan ke pasangan.

Ucapan-ucapan ini dapat dikirimkan melalui media sosial atau melalui chat pribadi via WhatsApp dan Telegram.

Dihimpun TribunJabar.id dari serenataflowers.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan romantis selamat hari Valentine 14 Februari 2021:

• Daftar Ide Merayakan hari Valentine 14 Februari 2021 di Tengah Pandemi Bersama Pasangan

1. You are the most beautiful thing that happened in my life. I couldn’t imagine a life without you by my side.

Happy Valentine’s Day!

(Kamu adalah hal terindah yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu di sisiku. Selamat hari Valentine)

2. This Valentine’s Day, I want to tell you how much I admire and appreciate you. I’m thankful for all of that you do to make our home a happy one. I love you.