Daftar Top 11 Indonesian Idol yang Akan Tampil Pekan Depan, Adakah Idola Kalian?

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini daftar kontestan Indonesian Idol 2021 yang akan tampil pekan depan. Siapa saja mereka?

Ada dua kontestan yang tereliminasi dari hasil Indonesian Idol Top 13 di Babak Spektakuler Show pada Senin (25/1/2021).

Penampilan Top 13 ini, memang dibagi ke dalam dua pekan, yaitu pada Senin, 18 Januari lalu dan Senin ini, pada 25 Januari 2021.

Pada Senin malam tadi, rupanya ada dua kontestan yang tereliminasi sekaligus.

Mereka adalah Kezia dan Joy Fernando. Langkah dua kontestan bersuara emas ini harus terhenti di panggung Indonesian Idol 2021.

Padahal penampilan Joy yang membawakan lagu Goodbye dari Airsupplay tadi malam, mendapatkan standing ovation dari juri, Kaka SLANK.

Kemudian, penampilan Kezia pekan lalu membawakan lagu Creep dari Radiohead juga menganggumkan karena kualitas teknik vokal yang diakui para juri.

Namun, sayang mereka harus angkat koper karena mendapatkan voting terendah daripada kontestan lainnya.

Pengumuman dua kontestan yang tereliminasi ini diunggah pula di Instagram Indonesian Idol.

"Mohon maaf untuk @joy_fernando_10 & @keibieh perjalanan kalian di panggung #IndonesianIdol harus terhenti malam ini karena mendapatkan voting terendah.Terimakasih atas perjuangannya

See you on top."

Lalu siapa saja kontestan yang lolos ke babak selanjutnya? Adanya dua kontestang yang pulang membuat jumlah kontestan berkurang dari 13 orang menjadi 11 orang.