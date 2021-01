VIDEO Kedai Jenderal Kopi Nusantara Buwas Lagi Hits di Bandung, Berkonsep Heritage dan Industrial

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Tak seperti biasanya gedung heritage bekas rumah peninggalan Belanda yang berlokasi di Jalan Riau Bandung, tampak ramai.

Rupanya gedung heritage tersebut telah dibuka Kedai Jenderal Kopi Nusantara Buwas milik Budi Waseso alias Buwas.

Jenderal Kopi Nusantara Buwas berlokasi di Jalan LL RE Martadinata No 219, Kota Bandung.

Di kedai tersebut terdapat dua area tempat nongkrong dengan konsep yang berbeda.

Di antaranya adalah area cagar budaya (heritage) dan area main hall.

Sesuai namanya, area cagar budaya Jenderal Kopi nusantara Buwas ini mengusung konsep heritage berupa satu unit rumah bergaya Belanda.

Ciri khas rumah Belanda memang sangat kental di seluruh bagian bangunannya.

Di bagian depan, tampak sejumlah jendela besar di samping kiri dan pintu masuk, serta ventilasi yang dibalut kaca.

Di bagian dalam bangunan heritage tersebut terdapat tiga area VIP room.

Ketiga VIP room itu diberi nama jenis-jenis kopi nusantara. Di antaranya Cikurai (menampung 6 orang), Toraja (menampung 10 orang), dan Gayo (menampung 6 orang).

Beberapa ruangannya turut dipercantik lampu gantung jadul, furniture jadul, dan beberapa kursi sofa.

Sedangkan konsep industrial merupakan main hall (ruangan utama) Jenderal Kopi nusantara buwas ini berdesain ala stasiun kereta retro.

Area Main hall Jenderal Kopi menempati bangunan semi moderen berdesain ala 'main hall stasiun kereta retro' yang terdiri dua lantai.

Main hall Jenderal Kopi nusantara Buwas mengusung konsep industrial minimalis yang memiliki suasana tenang dan adem.

Di bagian dalamnya terasa lebih luas dan instamable banget.

Pada keseluruhan ruang interiornya, dibalut ornamen batu-bata merah dan besi-besi ala industrial serta pipa-pipa besi

Dipercantik pula oleh hiasan lampu gantung yang dapat memanjakan mata.

Bagian tengah kedai tersebut, terdapat open bar yang menjajakan aneka minuman kopi, soft drink hingga jus.

Di open bar itu, pengunjung yang datang bisa melihat langsung proses penyajian aneka minuman kopi yang tersedia di sana.

Bahkan sang baristanya tidak segan-segan berbagi ilmu tentang racikan kopi kepada pengunjung.

Khusus tempat makannya disediakan sejumlah meja kayu, kursi kayu, serta kursi sofa yang nyaman bila diduduki.

Nah, untuk area favoritnya, terdapat di bagian lantai dua berupa teras outdoor.

Di sana anda dapat bersantap aneka menu sembari menikmati sejuknya semilir angin.

Di tempat tersebut, juga dirasakan lebih tenang dan nyaman, sehingga cocok untuk dijadikan spot foto.

Selain tempat yang keren dan nyaman, pengunjung yang datang pun juga dimanjakan berbagai fasilitas penunjang.

Di antaranya wifi gratis, toilet, musholla, VIP room atau private room, ruangan full AC, area smoking, colokan listrik, dan lainnya.

Perihal menu makanan, Kedai Jenderal Kopi Nusantara Buwas menawarkan beragam menu khas nusantara dari buku resep Mustika Rasa dan khas western.

Khas Nusantara terdiri dari asam iga, jenderal gepuk, nasi goreng kampung, lodeh rebung, tumis pare jawa timur, iga rawon, garang asem, kendo udang purwakarta, nasi rendang kelok sembilan, kangkung balacan, kwetiau pontianak, bebek goreng bali, nasi bebek bali, dan lainnya.

Khas Western tersedia frutti de mare pizza, tartuvo pizza, lobster thermidor, al sale, grilled tomahawk, t-bone steak, grilled australian tenderloin, grilled australian ribeye, grilled australian sirloin.

Sedangkan sajian kopi dan minuman lainnya, pengujung bisa memesan es kopi aromatic, es kopi pop corn, virgin muslide, coffee and tonic, es kopi jenderal, fresh orange, fresh pineapple, fresh strawberry,fresh water melon, fresh mixed orange and strawberry, fresh mixed pineapple and orange, dan lainnya.

Marketing Manager Jenderal Kopi nusantara Buwas, Anggita Sari, menuturkan, Jenderal Kopi Nusantara Buwas di Bandung mulai soft opening pada 17 Desember 2020.

"Sang jenderal merintis kedai tersebut karena kecintaannya pada rasa kopi Indonesia dan dedikasinya membantu petani-petani kopi, khusus petani kopi di Gayo Aceh," ujar Anggi kepada Tribun Jabar, ditemui di Jenderal Kopi Nusantara Buwas, Kamis (21/1/2021).

Anggi menambahkan, melalui Jenderal Kopi Nusantara Buwas, sang jenderal ingin hasil kopi di Indonesia yang begitu beragam dapat dikenal dan dinikmati oleh masyrakat luas, baik dalam maupun luar negeri.

"Dalam mewujudkan keinginan tersebut, maka dibuatlah Jenderal Kopi yang dinamakan sesuai nama sang jenderal Budi Waseso (Buwas). Jenderal Kopi nusantara Buwas menawarkan hasil biji kopi premium terbaik dari berbagai daerah di seluruh nusantara yang dipilih dan diolah secara profesional demi citarasa terbaik," jelas Anggi.

Operasional Jenderal Kopi Nusantara Buwas dibuka setiap hari pada pukul 10.00-20.00. (Fasko)

Penulis: Fasko Dehotman

Video Editor: Wahyudi Utomo