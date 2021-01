Tagar #XenophobiaIsNotAJoke Ramai di Twitter Berkaitan dengan Jisoo BLACKPINK, Apa Itu Xenophobia?

Penggemar BLACKPINK, BLINK meminta Jisoo untuk dilindungi berkaitan dengan masalah xenophobia.

Hal tersebut menyangkut pada kemampuan Bahasa Inggris Jisoo yang tidak seperti member lainnya.

Apa yang dimaksud dengan xenophobia?

TRIBUNJABAR.ID - Jagad Twitter kini sedang diramaikan dengan tagar #XenophobiaIsNotAJoke yang melibatkan nama salah satu member BLACKPINK, Jisoo, Rabu (20/1/2021).

Tagar xenophobia tersebut juga beriringan dengan tagar #ProtectJisoo. Hingga pukul 12.00 WIB, tagar tersebut telah digunakan dalam 141 ribu cuitan.

Diketahui hal tersebut terjadi lantaran beberapa orang yang menyerang Jisoo yang kemampuan Bahasa Inggrisnya disebut tidak seperti member BLACKPINK lainnya.

Jisoo doesn't deserve hate, she is always trying her best to communicate us in english! but don't obligate her to speak english just for some of you to understand her! if you want to understand her, LEARN KOREAN LANGUAGE!!!#ProtectJISOO#XenophobiaIsNotAJoke pic.twitter.com/7X880jGcO0