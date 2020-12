BLACKPINK Bikin Catatan Fenomenal Lagi, Ice Cream Ditonton Lebih 450 Juta Kali di YouTube

TRIBUNAJABR.ID, JAKARTA - Girlband BLACKPINK terus membuat catatan fenomenal. Kali ini, satu lagi video musik mereka, Ice Cream, berhasil melampaui 450 juta kali dilihat di YouTube.

Catatan itu terjadi pada 26 Desember sekitar pukul 06.30 a.m KST.

Video musik yang juga memperlihatkan Selena Gomez itu dirilis tanggal 28 Agustus pukul 01.00 p.m KST, yang artinya hanya perlu waktu 3 bulan, 27 hari dan 17 jam untuk meraih pencapaian tersebut.

Ini juga menjadi video musik kedelapan BLACKPINK yang berhasil melampaui 450 juta penonton.

Sebelumnya, girlband beranggotakan Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose itu berhasil membuat pencapaian serupa dari video klip terdahulu.

Yaitu untuk lagu "How You Like That", "Kill This Love", "DDU-DU DDu-Du", "As If It's Your Last", "BOOMBAYAH", "Playing With Fire", dan "Whistle".

Diketahui sebelumnya, di bulan Oktober, tepatnya tanggal 1, video musik itu sudah berhasil meraih 300 juta penonton.

Lagu itu ada dalam album diberi nama The Album. Di dalamnya terdiri atas delapan lagu.

Dua di antaranya sudah dirilis, yakni "How You Like That", dan "Lovesick Girls".

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat Rekor Lagi, Video Ice Cream dari BLACKPINK Raih 450 Juta Penonton"