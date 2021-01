Permohonan Maaf dan Klarifikasi Raffi Ahmad Setelah Foto Berkumpul Tanpa Masker Usai Divaksin Viral

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Raffi Ahmad masuk dalam jajaran orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksin Covid-19 pada Rabu (13/1/2021).

Setelah ramai jadi perbincangan, Raffi Ahmad juga kembali dihebohkan dengan foto yang beredar di media sosial.

Dalam foto tersebut, Raffi berfoto bersama istrinya, Nagita Slavina, Gading Marten, Sean Gelael, dan selebgram Anya Geraldine.

Mereka berfoto tampak tidak menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain.

Foto tersebut pun menuai kritikan dari penyanyi Sherina Munaf melalui unggahan twitternya.

"Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame-rame dong. Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karenna followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolon berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please you can do better than this. Your followers are counting on you," tulis Sherina.

Sherina Munaf juga menandai akun Raffi Ahmad di instagramnya dan menuliskan hal serupa.

Sontak saja hal ini jadi sorotan publik, ada yang membela Raffi dan ada juga yang setuju dengan apa yang dikatakan Sherina.

Raffi Ahmad pun memberikan penjelasan terkait kejadian tadi malam dalam ungghan IGTV, Kamis (14/1/2021).