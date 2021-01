Percakapan Wijin dengan Gisel Saat Ketahuan Gisel Pemeran Video Syur, Sikapnya Tak Disangka-sangka

TRIBUNJABAR.ID - Gisella Anastasia alias Gisel menjadi tersangka kasus video asusila. Sikap dan perlakuan sang pacar, Wijaya Saputra pun tak luput dari perhatian.

Wijin membuat Boy William salut terkait kasus video syur yang menjerat Gisella Anastasia alias Gisel.

Sebagai pacar Gisel, pria bernama lengkap Wijaya Saputra ini justru tak menghakimi dan meninggalkan kekasih.

Ia justru setia mendampingi dan mengkuatkan Gisel yang kini ketahuan membuat video asusila dengan Michael Yukinobu de Fretes.

"Gue cuma ngobrol sama dia. 'Sayang sini, pokoknya apa pun yang terjadi i love you and then kita kuat yah di dalemnya kita gandengan tangan', 'iya'. itu aja," kata Wijin sambil tersenyum dalam vlog di kanal Youtube Boy William.

Senyuman Wijin ini membuat Boy William speechles. Ia tampak kagum atas sikap yang diambil Wijin.

"Gue inget banget waktu drink with boy. gue nanya pas awal-awal bareng Gisel what do you love her, terus lo jawab ya.

dan sekarang everthing what that happening dan lo udh in relationship ama dia udh lama ya, you still love her?" kata Boy.

Sambil tersenyum lagi, Wijin menyatakan perasaan sebenarnya terhadap Gisel.

Ia mengaku, tetap mencintai sang kekasih.

"I love her so much, even more," kata Wijin sambil tersenyum.