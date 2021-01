Jadwal Coppa Italia di TVRI, AC Milan vs Torino, Juventus vs Genoa, AS Roma vs Spezia

AC Milan, Juventus, dan Inter Milan bakal melakoni laga babak 16 besar Coppa Italia, pekan ini. Lima pertandingan bakal ditayangkan TVRI Nasional.

Jadwal Coppa Italia di TVRI adalah pada Rabu (13/1/2021) yang dibuka pertandingan AC Milan vs Torino.

Pertandingan AC Milan vs Torino akan berlangsung pada pukul 02.45 WIB.

Di hari yang sama ada Fiorentina vs Inter Milan dan Napoli vs Empoli yang berlangsung Pukul 21.00 WIB.

Jadwal Coppa Italia di TVRI berlanjut Kamis (14/1/2021) dini hari dengan menyajikan laga Juventus vs Genoa.

Pertandingan Juventus vs Genoa akan tayang di TVRI pada pukul 02.45 WIB.

Kemudian empat pertandingan 16 besar Coppa Italia lainnya seperti AS Roma vs Spezia dan Lazio vs Parma berlanjut pada pekan depan Rabu (20/1/2021) dan Jumat (22/1/2021).

AC Milan dan Torino Dua Kali Bertemu dalam Empat Hari

AC Milan bakal kembali menjamu Torino untuk yang kedua kalinya dalam tempo empat hari.

Pertemuan AC Milan vs Torino kali ini merupakan lanjutan dari babak delapan besar Coppa Italia.

Sebelumnya AC Milan juga baru saja bertemu Torino pada pekan 17 Liga Italia dan klub dengan julukan Rossoneri ini berhasil meraih kemenangan.