Cerita BCL Bisa Bangkit Setelah Duka Mendalam Kehilangan Ashraf: Merangkak Lalu Berdiri Lagi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Bunga Citra Lestari mampu bangkit setelah dilanda hal besar dalam hidupnya: kehilangan suami tercinta, Ashraf Sinclair.

Penyanyi yang mengawali karier di dunia keartisan dengan berman sinetron dan film ini sudah kembali aktif

BCL, begitu dia akrab disapa, menceritakan kehidupan dan kegiatannya sekarang di masa pandemi ini.

Mulai beraktivitas dengan beradaptasi

Selain karena kehilangan Ashraf, keadaan pandemi juga membuatnya terus beradaptasi sambil bekerja dari rumah.

"Itu kita benar-benar harus mutar kepala banget, seluruh tim harus duduk bareng untuk menentukan kita mau konsepnya apa yang buat ini, buat ini. Itu yang sudah aku lakuin beberapa bulan ini," kata BCL dikutip dari kanal YouTube Prestige, Minggu (10/1/2021).

Andalkan pikiran dan hati agar tak batasi diri

Menurut BCL, hati dan pikiran manusia yang diberikan Tuhan dimaksudkan agar kita dapat beradaptasi di segala kondisi.

"Jadi aku rasa, 'kenapa tidak kita berpikir out of the box? Kenapa tidak kita punya semangat untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya?'," tutur BCL.

Baginya, keterbatasan jangan sampai membatasi diri untuk mencoba.