Anak Iis Dahlia Mengaku Pernah Depresi yang Membuatnya Menangis, Pesan Jangan Takut Maju

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Devano Danendra pernah mengalami keterpurukan. Bahkan dia sampai mengalami depresi yang membuatnya menangis.

Dia mengalami itu ketika mendapati penghakiman yang dilakukan orang-orang terhadap karier, hidup, dan keluarganya.

Devano merupakan anak pedangdut Iis Dahlia.

Namun, Devano kini merasa jauh lebih baik dan bisa bangkit lagi.

"I'm getting healthy day by day, sudah mulai mau bangkit untuk bisa bekerja lagi dan sudah mulai menyadari bahwa disetiap perjalanan pasti ada halangannya," tulis Devano dikutip dari Instagram-nya, Senin (11/1/2021).

Penyanyi yang menjalani hubungan spesial dengan Naura itu mengatakan, dia belajar banyak hal di usianya yang masih belasan tahun.

Namun, dia bersyukur karena selalu ada penggemar dan teman yang mendukung serta mengerti setiap fase yang dilewati.

Kepada orang lain yang menghadapi kesulitan sepertinya, Devano lantas memberikan pesan.

"Saranku jangan pernah untuk takut maju walaupun menggenggam banyak bebannya sendirian," tulis Devano.

"Let’s be a better person and healthy, as always! 'jangan takut buat beda, dan jangan pernah menjadi orang lain untuk membuat orang senang.' be yourself," tulisnya kemudian.

Dalam unggahannya, bintang film MeloDylan ini juga menyertakan foto buku yang dibacanya tentang Anxiety, kutipan favoritnya, surat dari penggemar, serta foto keluarganya disertai keterangan dalam foto keluarga tersebut.

"Keluarga ku seperti ranting pohon, kita semua tumbuh ke arah yang berbeda, namun tetap satu pada akarnya. Keluargaku berakar pada kasih sayang." (*)

