Sudah Lewati Catatan Gol Pele, Ronaldo di Ambang sebagai Pemain Tersubur Dunia

TRIBUNJABAR.ID - Rekor dan catatan sejarah bukan hal baru bagi Cristiano Ronaldo. Kali ini, dia melewati rekor gol legenda sepak bola Brasil, Pele.

Rekor itu diukir Ronaldo seusai mencetak dua gol untuk membantu Juventus mengalahkan Udinese 4-1 pada laga pekan ke-15 Liga Italia, Senin (4/1/2021) dini hari WIB.

Torehan ke gawang Udinese menggenapkan koleksi gol Ronaldo di level klub dan tim nasional menjadi 758.

6 - Cristiano #Ronaldo has scored 2+ goals in 6 matches in Serie A 2020/21, a joint-record alongside Robert Lewandowski in the Top-5 European Leagues. Bunches.#JuventusUdinese #SerieA

Di level klub, Ronaldo tercatat sudah mengoleksi 656 gol bersama empat tim, yakni Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus.

Adapun 102 gol lainnya diciptakan Ronaldo ketika berseragam timnas Portugal.

Pencapaian itu membuat Ronaldo melewati rekor 757 gol milik Pele.

Perincian dari rekor Pele adalah 688 gol di level klub bersama Santos dan tim asal Amerika Serikat, New York Cosmos.

Bersama timnas Brasil, Pele tercatat mencetak 77 gol dari 93 pertandingan.