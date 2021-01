Sudah Dimulai, Tonton Indonesian Idol Top 14 di Link Live Streaming RCTI Ini, Bisa Disaksikan via HP

TRIBUNJABAR.ID - Indonesian Idol 2021 babak Spektakuler Show, Senin (4/1/2021) sudah dimulai, pukul 21.00 WIB.

Bagi Anda yang ingin menonton Indonesian Idol, bisa menyaksikannya melalui link live streaming RCTI di bagian akhir artikel ini.

Perlu diketahui, ada 14 kontestan yang akan bertarung memperebutkan tiket menuju babak selanjutnya di Top 13.

Info tayangan ini dibagikan akun Instagram resmi Indonesian Idol.

"Hai Idol Lovers

Jangan lupa saksikan penampilan TOP 14 di panggung Spekta dan dukung terus Idola Favoritmu agar terus bertahan di #IndonesianIdol

.

Saksikan Babak Spektakuler Show 1

Malam ini pkl 21.00 WIB

LIVE @officialrcti."

Siapa Saja Kontestan yang Tampil di Babak Spekta?

Ajang pencarian bakat, Indonesian Idol Special Season babak Final Showcase telah tayang pada Senin (29/12/2020) malam.

Berdasarkan hasil Final Showcase, seorang kontestan harus angkat koper karena tereliminasi. Ia adalah Aldrin.

Di panggung Indonesian Idol babak ini, Aldrin membawakan lagu Let It Go dari James Bay.

Namun, penampilan menyentuh kontestan tampan ini menjadi penampilan terakhirnya di Idol Special Seasion.

