Komentar Daniel Mananta di Unggahan Kekasih Gisel Diburu Netizen, Gara-gara Tulis Tuhan Tidak Tidur

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gara-gara memberi dukungan kepada Gisella Anastasia, Daniel Mananta menjadi sasaran netizen.

Daniel Mananta berkomentas di unggahan Wijaya Saputra alias Wijin.

Daniel Mananta memberikan dukungan kepada Gisella Anastasia dengan menyebutkan bahwa Tuhan tidak tidur.

Daniel Mananta juga mengingatkan teman-temannya yang lain dan tetap mengutamakan Tuhan.

"Tuhan tidak tidur. Dia yang memproritaskan Tuhan akan diprioritaskan Tuhan. Di mata manusia terlihat impossible, but He will make things possible. Stay strong you guys," tulis Daniel Mananta.

Namun warganet justru menyesalkan sikap Daniel Mananta yang terkesan membela Gisella Anastasia.

Berbagai komentar warganet lalu menyudutkan Daniel Mananta dan membanjiri kolom komentar di unggahan Wijaya Saputra.

"Apakah @gisel ingat Tuhan saat itu? Ini hanya Tuhan tunjukan satu, mungkin ada yang lain, mungkin bukan 1x, tapi Tuhan masih kasihan," tulis warganet.

Menurut warganet lainnya, Tuhan hanya menunjukkan satu kesalahan Gisella Anastasia sebagai peringatan.

"@gisel_la sudah sangat melampaui batas yang mungkin menganggap Tuhan tidak melihat perbuatan haram dia," tulis warganet.

"Ini semua buah perbuatan kotor dia. Tuhan hanya menunjukkan dia ada, melihat dan mendengar. Dan @gisel_la harus pertanggung jawabkan itu," begitu warganet lainnya menuliskan komentarnya.

"Justru karena ingat Tuhan makanya jangan aneh aneh, apalagi pas statusnya masih SUAMI/ISTRI," tulis lainnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Beri Dukungan Wijaya Saputra, Daniel Mananta 'Diserang' Warganet Setelah Membela Gisella Anastasia