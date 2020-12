Daftar Ucapan Tahun Baru 2021 yang Cocok Dikirim ke Sahabat, Pasangan, dan Orang Tua, Kirim via WA

TRIBUNJABAR.ID - Momen Tahun Baru 2021 tiba, yuk saatnya berkirim ucapan selamat Tahun Baru ke sahabat, pasangan, atau ke orang tua.

Ucapan-ucapan ini dapat dikirmkan melalui chat WhatsApp (WA) ke orang-orang terkasih tersebut.

Atau, Anda juga bisa memasang ucapan ini di media sosial seperti di Facebook atau Instagram.

Dihimpun TribunJabar.id dari bestmessage.org, wishesalbum.com, dan textmessages.eu, berikut adalah kumpulan ucapan Tahun Baru:

Untuk orang tua

1. To dear my mother, I send heartiest new year wishes to you.

Celebrate the new year with much celebration and ado and make good resolutions for a better experience this year.

(Untuk ibuku sayang, aku mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru yang paling tulus untukmu.

Mari rayakan Tahun Baru dengan banyak perayaan, buat resolusi yang baik untuk pengalaman yang lebih baik tahun ini.)

2. To my mother, sending warm new year wishes and gifts to celebrate and ring in the new year beautifully.