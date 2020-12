Kumpulan Kata-kata Romantis Ucapan Tahun Baru 2021, Cocok Dikirim ke Pasangan Buat yang Lagi LDR

TRIBUNJABAR.ID - Anda ingin mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru 2021 romantis untuk pasangan?

Jangan khawatir, dalam tulisan ini telah dirangkum beberapa kata-kata romantis yang cocok dikirimkan ke pasangan saat momen Tahun Baru.

Kata-kata ini dapat berguna jika sekarang Anda sedang berhubungan jarak jauh alias LDR dengan pasangan.

Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru ini via chat WhatsApp agar lebih privat.

Tak perlu berlama-lama lagi, dihimpun TribunJabar.id dari wishesalbum.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan Tahun Baru yang romantis dalam Bahasa Inggris:

1. Every New Year I used to wish for a guy who would truly love me with his whole heart.

This will be the first time, I will not make that wish as I already have you!

(Setiap Tahun Baru aku selalu mendoakan pria yang benar-benar mencintaiku dengan sepenuh hati.

Ini akan menjadi yang pertama kalinya, aku tidak akan membuat keinginan itu karena aku sudah memilikimu!)

2. I know I’m not the easiest person to love, but you’ve always been with me even when I was my worst.

Thank you for never letting me go.