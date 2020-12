Deretan Ucapan Tahun Baru 2021 yang Cocok Dikirimkan ke Sahabat, Kirim via Chat WhatsApp (WA)

TRIBUNJABAR.ID - Saat momen Tahun Baru 2021, Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru kepada sahabat.

Pada Tahun Baru ini, perayaan yang berpotensi menciptakan kerumunan memang dilarang dilaksanakan.

Jadi, buat yang tak bisa bertemu sahabat pada momen Tahun Baru, setidaknya bisa diobati dengan cara mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru.

Tak perlu bingung dalam merangkai kata-katanya.

Pasalnya, dalam tulisan ini telah dirangkum beberapa contoh ucapan Tahun Baru dalam Bahasa Inggris yang cocok dikirimkan ke sahabat.

Dihimpun TribunJabar.id dari textmessages.eu, berikut adalah kumpulan ucapannya:

1. Cheers to another year of our crazy friendship!

May this new year be filled with laughter and unforgettable surprises; I will help you with that, obviously.

Sending a ton of virtual hugs and kisses!

(Bersulang untuk satu tahun lagi persahabatan gila kita!