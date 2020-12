Kata-kata Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 dalam Bahasa Inggris yang Cocok Dikirimkan ke Orang Tua

TRIBUNJABAR.ID - Momen Tahun Baru 2021 tiba, bagi Anda yang tinggal merantau jauh dari orang tua, tak perlu sedih.

Untuk mengobati kerinduan merayakan Tahun Baru 2021 bareng keluarga, Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru untuk ayah dan ibu.

Tak perlu bingung mengenai kata-kata ucapan yang hendak dikirimkan.

Pasalnya, dalam tulisan ini telah dirangkum beberapa contoh ucapan selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris yang cocok dikirimkan ke orang tua.

Dihimpun TribunJabar.id dari bestmessage.org, berikut adalah kumpulan ucapannya:

1. Dear parents and grandparents, I wish you a happy and prosperous new year.

I hope you have love filled moments this year and each day be an occasion to cherish in the new year.

(Teruntuk orang tua dan kakek nenek yang terkasih, aku berharap kalian mendapatkan Tahun Baru yang bahagia dan sejahtera.

Aku harap kalian memiliki saat-saat penuh cinta tahun ini dan setiap hari menjadi kesempatan untuk menghargai di Tahun Baru.)

2. I send my love and heartiest greetings for my parents on new year.