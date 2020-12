14 Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 dalam Bahasa Inggris yang Cocok Dikirimkan ke Rekan Kerja

TRIBUNJABAR.ID - Selain kepada teman dan keluarga, ucapan selamat Tahun Baru 2021 juga dapat dikirimkan ke rekan kerja.

Namun tentu saja, kata-kata yang dikirimkan biasanya berbeda dibandingkan dengan ucapan kepada teman atau keluarga.

Bagi Anda yang hendak mengirimkan ucapan tahun baru ke rekan kerja, tak perlu bingung.

Dihimpun TribunJabar.id dari wishesmsg.com, berikut adalah kumpulan ucapan selamat tahun baru untuk rekan kerja:

1. May all your hard works pay off and you receive all the sweetest rewards that you deserve in life. Wishing you a prosperous new year!

Semoga semua kerja keras Anda terbayar dan Anda menerima semua pahala termanis yang pantas Anda dapatkan dalam hidup. Semoga Anda mendapatkan tahun baru yang sejahtera!

2. Happy New Year to you! Wishing your hard work and dedication to pay off well!

Selamat Tahun Baru untukmu! Semoga kerja keras dan dedikasinya membuahkan hasil!

3. Happy New Year to my amazing colleague! You have worked hard all round the year relentlessly! Wishing for the upcoming year be truly fabulous to you!

Selamat Tahun Baru untuk kolega saya yang luar biasa! Anda telah bekerja keras sepanjang tahun tanpa henti! Semoga tahun yang akan datang benar-benar luar biasa bagi Anda!