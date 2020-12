Deretan Kata Mutiara yang Cocok Dibagikan Bareng Ucapan Tahun Baru 2021, Kirim ke Teman dan Keluarga

TRIBUNJABAR.ID - Pada momen Tahun Baru 2021, kebiasaan yang kerap dilakukan adalah saling mengirimkan ucapan selamat tahun baru.

Kini, ucapan-ucapan itu bisa dikirimkan di media sosial seperti Facebook hingga Instagram, atau melalui chat WhatsApp.

Selain kepada keluarga, ucapan selamat tahun baru tersebut dapat juga dikirimkan ke teman hingga kolega di tempat kerja.

Agar ucapannya berbeda, Anda bisa menyertakan kutipan atau kata-kata mutiara.

Dalam tulisan ini telah dirangkum beberapa kutipan atau kata mutiara yang cocok dibagikan pada saat momen tahun baru.

Dihimpun TribunJabar.id dari countryliving.com, berikut ini adalah kumpulan kutipannnya:

1. "The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new."

"Rahasia perubahan adalah memusatkan semua energi Anda, bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru."

- Socrates

Baca juga: Tahun Baru di Rumah Saja? Jangan Bingung, Ini 6 Ide Kegiatan Seru Merayakan Tahun Baru di Rumah

2. "Celebrate endings—for they precede new beginnings."